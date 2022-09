No dia de São Benedito, Poços de Caldas vai celebrar pela primeira vez o dia Municipal dos Ternos de Congos

As comemorações se encerram no domingo (9), com almoço festivo para os congadeiros e caiapós.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Na próxima quarta-feira, 5 de outubro, Dia de São Benedito no Brasil, Poços de Caldas celebra pela primeira vez o Dia Municipal dos Ternos de Congos, instituído pela Lei Nº 9.589, sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo em maio deste ano, ainda durante a programação artística da Festa de São Benedito.

Na quarta-feira (5), às 19h, na Capela de São Benedito, com realização da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e apoio do Festival da Cultura Popular de Poços de Caldas, acontece a celebração do Dia de São Benedito e dos Ternos de Congos, com pequeno cortejo, missa festiva e levantamento dos mastros. As comemorações se encerram no domingo (9), com almoço festivo para os congadeiros e caiapós.

A Lei Nº 9.589, que institui o Dia Municipal dos Ternos de Congos, foi sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo no dia 22 de maio de 2022, durante o encontro de Ternos de Congos e Caiapós, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, dentro da programação artística dos festejos de São Benedito e da 20ª Semana Nacional dos Museus, e publicado no Diário Oficial do Município de 23/05.

“Tivemos o privilégio de sancionar essa lei durante as celebrações do sesquicentenário de Poços de Caldas para que, daqui a 150 anos, a cidade mantenha a tradição, eternizando essa manifestação cultural tão significativa”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo.

O Dia Municipal dos Ternos de Congos deve ser comemorado anualmente no dia 5 de outubro, Dia de São Benedito no Brasil. A data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos Turísticos, Culturais e Desportivos do município. De autoria do vereador Douglas Eduardo de Souza, a lei foi aprovada por unanimidade pela Câmara no dia 3 de maio, Dia de Santa Cruz, primeira grande manifestação cultural relacionada à Festa de São Benedito.

“É com muita alegria que nós conseguimos mais essa bênção, que é a criação do Dia dos Ternos de Congos. Muito obrigada a todos os nossos congadeiros, ao vereador Douglas e todos os vereadores, ao prefeito Sérgio e ao secretário Gustavo”, ressaltou a presidente da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, Lilia Clementino, durante a solenidade que marcou a sanção da lei.

Segundo informações da Arquidiocese de São Paulo, a identificação do povo brasileiro com São Benedito é tanta que até sua comemoração tem uma data só nossa. Embora em todo o mundo sua festa seja celebrada em 4 de abril, data de sua morte, no Brasil ela é celebrada, desde 1983, em 5 de outubro, por uma especial deferência canônica concedida à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Em 2021, o Dia de São Benedito foi celebrado com o lançamento do documentário “São Benedito de Poços de Caldas: a fé e a devoção de seus Congos e Caiapós”, produzido pela Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, junto à Secretaria Municipal de Cultura. “No ano passado, a Associação e a Secult já desenvolveram ações no dia 5 de outubro, Dia de São Benedito e, a partir de agora, as celebrações passam a integrar o calendário de eventos do município, assim como o Dia do Caiapó, comemorado em 11 de maio”, informou o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.