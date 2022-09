Escolas de Poços de Caldas produzirão cápsula do tempo para celebrar os 150 anos da cidade

Iniciativa foi apresentada aos representantes das escolas e centros de educação infantil por meio de uma reunião on-line.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Neste ano, a cidade completa 150 anos. Nosso passado, nós já conhecemos. Agora, queremos imaginar o nosso futuro. Como será Poços de Caldas daqui a 50 anos? Os estudantes das unidades escolares municipais, estaduais e particulares irão escrever o que pensam sobre essa pergunta. Cada escola terá uma cápsula para depositar os textos dos alunos. Uma produção de cada escola será sorteada e colocada em uma cápsula oficial, que será aberta daqui a 50 anos. E você, como vê Poços de Caldas daqui a 50 anos?

A iniciativa da comissão responsável pela organização dos eventos comemorativos dos 150 anos de Poços de Caldas foi apresentada para os representantes das escolas e centros de educação infantil instalados no município nesta quinta-feira (29), por meio de uma reunião on-line.

“Em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas lançamos o projeto Cápsula do Tempo, que consiste em confeccionar um recipiente para armazenar mensagens dos alunos, professores e toda comunidade escolar pelo período de 50 anos”, informa Natyara Novais Fonseca, representante da Comissão dos 150 anos de Poços de Caldas.

Cada unidade confeccionará sua própria Cápsula do Tempo, que será armazenada na unidade. Além disso, haverá uma Cápsula Oficial, que vai reunir uma mensagem de cada escola participante, que será armazenada na Praça do Calendário Floral no dia 6 de novembro, data do sesquicentenário de Poços de Caldas, para abertura no ano de 2072.

“Estamos muito animados e ansiosos para o desenvolvimento do projeto, que vai integrar toda a rede de ensino no município às comemorações dos 150 anos de Poços de Caldas, uma data importante e histórica que já vem sendo trabalhada em diversas unidades escolares”, destaca a coordenadora da Divisão de Projetos de Educação Complementar da Secretaria Municipal de Educação, Letícia Borges, que também integra a Comissão dos 150 anos.

Cápsulas receberão um adesivo para identificação

As cápsulas e as mensagens deverão ser confeccionadas pelas unidades escolares até o dia 21/10. A comissão organizadora disponibilizará o arquivo onde serão escritas as mensagens e um adesivo para identificação da cápsula. As cápsulas serão apresentadas à comunidade no evento de abertura do Festival Estudantil de Teatro (FET), no Espaço Cultural da Urca, no dia 24 de outubro e para toda a comunidade e autoridades também a partir do dia 25/10, em eventos que vão reunir as escolas por região. Até o dia 1º de novembro, cada escola deverá enviar sua mensagem que vai integrar a Cápsula Oficial.

A comissão solicita que as unidades registrem todos os momentos da confecção e armazenamento da cápsula para compor o arquivo relativo às comemorações dos 150 anos de Poços.

