Município consorciado de Alfenas regulariza 100% dos serviços Samu 192

Foto: CISSUL/SAMU

Recentemente o Conselho Diretor do CISSUL/SAMU realizou reuniões de negociações com o Prefeitura Municipal de Alfenas para a regularização de 100% dos serviços do SAMU 192 no município de Alfenas/MG.

Na manhã da última sexta-feira (24/03), foi consolidado a regularização de 100% dos serviços SAMU 192, através de uma assinatura simbólica que ocorreu no prédio de segurança pública de Alfenas/MG.

Com a regularização, o município de Alfenas além do atendimento primário (quando solicitado por qualquer cidadão em caso de urgência ou emergência), contará com o atendimento secundário (quando solicitado de uma unidade de saúde – Transferências Inter-Hospitalares).

O CISSUL/SAMU agradece o empenho, compromisso e resolutividade do Prefeito Municipal de Alfenas, Fábio Marques Florêncio, Gestor Municipal de Saúde de Alfenas, Túlio de Lima, além de toda equipe da prefeitura envolvida e, ressalta a importância de manter o funcionamento do serviço de forma eficiente para proporcionar uma melhor assistência a toda população sul mineira.

Fonte: CISSUL/SAMU