Operação Trigger IX resulta em apreensão de armas e munições em Passos

Com foco na repressão ao tráfico e ao comércio ilegal de armas de fogo e munições, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou, na última sexta-feira (24/3), a operação Trigger IX, em Passos, no Sul do estado.

Na ocasião, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em uma empresa de vigilância privada da cidade, a qual apresentava indícios de irregularidades. No local, foi constatada a ausência de armas e munições que, conforme as investigações, teriam sido negociadas ilegalmente no mercado paralelo. Durante as buscas, foram apreendidas duas pistolas calibre 380 e uma escopeta calibre 12, além de munições e sete placas balísticas.

O resultado das investigações foi compartilhado com a Polícia Federal para as providências administrativas necessárias.

O delegado Felipe Capute informou que a ação integra um conjunto de operações coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), desenvolvidas em âmbito nacional e no exterior. O objetivo é coibir o tráfico e o comércio ilegal de armas de fogo, visto que esses crimes têm potencializado índices de violência em todo país.

