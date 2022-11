Minicurso de empreendedorismo e bolo no pote é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Pouso Alegre

Interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar a inscrição gratuita.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, segue levando capacitação para a população. Em parceria com a empresa Espro, a administração municipal irá realizar na próxima segunda-feira (21), na Estação Cidadania/Praça Ceu, um minicurso sobre empreendedorismo focado em bolo no pote.

“Durante todo o ano nós, junto a parceiros, oferecemos capacitações para que aqueles que desejam se recolocar no mercado de trabalho, mudança na vida profissional ou até mesmo uma renda extra. Neste minicurso teremos a palestra sobre empreendedorismo com o Bruno Ferreira e aula prática com a chef Márcia Cano”, explica a Secretária Municipal de Políticas Sociais, Marcela Reis Severino do Nascimento.

A parte teórica do curso será das 9h às 12h, já a prática das 13h30 às 16h30. Os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar a inscrição gratuita.

“O minicurso é direcionado para todos acima de 18 anos e o público prioritário são as famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz”, pontua a Secretária.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.