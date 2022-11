Inscrições para matrícula da Educação Infantil encerram nesta sexta (18), em Pouso Alegre

Vagas são destinadas para crianças de 0 a 3 anos e estudantes do pré I e II de 4 e 5 anos.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), informa que serão encerradas nesta sexta-feira, 18, as inscrições para os alunos nos Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM´s) e Pré.

As vagas são destinadas para crianças de 0 a 3 anos e estudantes do pré I e II de 4 e 5 anos. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), localizada na Rua Tupinambás, s/n – Bairro Santo Antônio ou na escola municipal mais próxima da residência dos alunos em questão.

As matrículas são destinadas às famílias residentes no município de Pouso Alegre, comprovando com documento no momento da matrícula. Será solicitado também que o aluno esteja com a carteira de vacinação completa.

Ensinos Fundamental e Médio

Para os alunos dos Ensinos Fundamental e Médio, as inscrições vão de 09 a 30 de novembro e serão feitas no SUCEM – Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, por meio do link: https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/app/ .

