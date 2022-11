Minas Gerais recebe 336.514 doses de vacinas contra a covid-19

Imunizantes serão distribuídos de acordo com as demandas das Unidades Regionais de Saúde.

Foto: CSul.

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), informa que recebeu, nesta sexta-feira (18/11), 86.510 doses da vacina Coronavac, destinadas à imunização de crianças de 3 e 4 anos de idade contra a covid-19. A distribuição para a Unidade Regional de Saúde (URS) Belo Horizonte e para a Secretaria Municipal de Saúde da capital será ainda hoje.

Para as demais URSs, a distribuição será na próxima semana.

A SES-MG deverá receber também, na segunda-feira (21/11), outra remessa com 250.004 doses. Desse total, 200.004 são da Pfizer adulta, destinadas à aplicação para população a partir de 12 anos de idade. Outras 50 mil doses são da Pfizer pediátrica, destinadas à aplicação em crianças entre 5 e 11 anos de idade.



As remessas estão previstas para chegarem às 8h25 no Aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins. Após a chegada, as doses serão encaminhadas para a Central Estadual da Rede de Frio.

Para melhor preservação dos imunobiológicos, todas as vacinas serão acondicionadas, conferidas e separadas na Central Estadual da Rede de Frio antes de serem enviadas para as Unidades Regionais de Saúde. A distribuição será realizada a partir da demanda de cada uma.

Fonte: Agência Minas.