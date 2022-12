Livro apresenta métodos experimentais em Psicolinguística

Obra é fruto do III Encontro Mineiro da Psicolinguística (III EMP), realizado remotamente em 2021, e está disponível na internet.

Foto: CSul.

Entender de forma experimental como é adquirida, processada e produzida a linguagem é o objeto principal da Psicolinguística, ciência que acaba de ser retratada em livro: “Métodos Experimentais em Psicolinguística”. A obra é fruto do III Encontro Mineiro de Psicolinguística (III EMP), realizado em 2021 e financiado por edital da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC).

O livro é organizado pelos professores Cândido Oliveira e Thaís Machado de Sá (campus Contagem) e traz artigos de estudiosos do Estado sobre métodos de pesquisa já experimentados, com discussões sobre as formas de aplicação da técnica e suas vantagens e desvantagens. Para o professor Cândido, o Encontro é um sonho realizado. “O evento partiu da percepção que Minas Gerais contava com bons laboratórios e pesquisadores na área da psicolinguística, mas com pouca colaboração entre eles. Assim, vimos a possibilidade do estreitamento dos laços entre essa comunidade científica no Estado”, avalia.

O III EMP, que deu origem ao livro, aconteceu remotamente e teve por objetivo preencher uma lacuna da psicolinguística brasileira: a falta de materiais sobre métodos experimentais em Língua Portuguesa. “Meus alunos de iniciação científica e, até mesmo, da pós-graduação utilizaram esses materiais para suas pesquisas e tive notícia que isso já está ocorrendo em outras instituições. Além de fornecer um material importante para o campo da psicolinguística, essa obra proporcionou parcerias inéditas entre pesquisadores de diferentes instituições”, exalta.

Trajetória

A primeira edição do EMP foi realizada em 2019, no campus Contagem, com a participação de palestrantes do CEFET-MG, da UFMG, da PUC-MG e da UFJF, além de ouvintes do IFMG e da UFMG. Já a segunda edição, ocorreu virtualmente em 2020, o que possibilitou a apresentação de pesquisadores de várias partes do país e também do exterior. O II EMP resultou no livro “Psicolinguística em Minas Gerais” e em uma edição especial da “Caligrama: Revista de Estudos Românicos” da Faculdade de Letras da UFMG.

Fonte: CEFET-MG.