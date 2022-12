Responsabilidade Social do Unis promove roda de conversa com participantes da Oficina do Ser em Varginha

Através de ações como esta, o Unis firma pontes entre o meio universitário e a comunidade, reforçando o compromisso da instituição em trabalhar pelo pleno desenvolvimento da comunidade em que atua.

Foto: Unis.

Reafirmando mais uma vez o papel do Unis como Instituição Socialmente Responsável, na última terça-feira (29/11), a Responsabilidade Social realizou uma roda de conversa com o tema: “Viver e conviver”, junto aos participantes da Oficina do Ser no bairro Padre Vitor, em Varginha.

Estabelecida em Varginha, a Associação Oficina do Ser, instituição sem fins lucrativos, nasceu para produzir, promover e difundir projetos educacionais, culturais e sustentabilidade.

A Associação trabalha para mobilizar moradores, engajar voluntários, fomentar novas parcerias e levar ao local oficinas e outras atividades que ofereçam alternativas de lazer, desenvolvimento pessoal e geração de renda que contribuam para transformar o bairro, a comunidade e as vidas das pessoas.

Através de ações como esta, o Unis firma pontes entre o meio universitário e a comunidade, reforçando o compromisso da instituição em trabalhar pelo pleno desenvolvimento da comunidade em que atua.

Fonte: Unis.