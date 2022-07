Live da UFMG debate impactos das novas formas de trabalho apoiadas no uso da tecnologia

Evento é promovido pelo grupo de pesquisa e ação da Faculdade de Educação da UFMG.

Em live a ser realizada hoje, 27 de julho, às 14h, o advogado e mestre em arquitetura e urbanismo Manoel Nascimento debaterá as novas formas de trabalho apoiadas pelo uso das tecnologias. O evento é promovido pelo grupo de pesquisa e ação da Faculdade de Educação da UFMG, o Universitátis. O convidado, que atua desde 2002 no campo da segurança digital, tratará de assuntos como o teletrabalho, a gestão remota do trabalho e a venda de força de trabalho por meio de aplicativos.

O evento será mediado pela professora Rosilene Horta Tavares, da Faculdade de Educação (FaE), com transmissão pela plataforma Google Meet. A sala virtual tem capacidade para 250 usuários. Participantes receberão certificados enviados por e-mail.

A desresponsabilização de empresas que intermedeiam a compra e venda de força de trabalho e a captura corporativa da experiência de trabalho por meio de dados também serão abordados pelo especialista. Nascimento pretende propor reflexões sobre como os novos meios trazem, de um lado, facilidades de acesso a determinados serviços e, de outro, impõem novos ritmos de trabalho, técnicas de gestão e formas de exploração. As abordagens serão direcionadas, sobretudo, ao campo da educação.

Fonte: UFMG