Interessados em cursar Teologia podem se inscrever no curso oferecido gratuitamente pela Paróquia do Divino Espírito Santo, em Varginha. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Paroquial da Igreja Matriz.

Os temas estudados serão a Iniciação da Bíblia e o Evangelho de São Matheus. A previsão é de que as aulas tenham início no dia 2 de agosto.