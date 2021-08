Jovens morrem após serem lançados para fora de veículo em Boa Esperança

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais, dois homens, de 20 e 25 anos, foram ejetados para fora do veículo após um capotamento na BR-369.

Dois jovens morreram na manhã deste domingo (29), após um acidente na rodovia BR-369, em Boa Esperança. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais, dois homens, de 20 e 25 anos, foram ejetados para fora do veículo após um capotamento. Ainda conforme os bombeiros, no carro estavam quatro pessoas. Duas mulheres de 25 e 29 anos ficaram feridas e foram encaminhadas à Santa Casa de Boa Esperança.

De acordo com populares, outras duas mulheres também estavam no veículo, porém ambas não estavam no local do acidente na chegada dos militares. O helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para a ocorrência, mas não precisou ser utilizado.

Durante o acidente, o condutor perdeu o controle da direção e, quando voltou à pista, capotou por várias vezes.

