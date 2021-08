Covid-19: Prefeitura de Varginha comunica mudança de horário e locais de vacinação; cadastro para adolescentes é aberto

Principais mudanças são: aplicação da primeira dose na Policlínica Central; drive-thru, realizado no alto da Vila Paiva, será exclusivo para segunda dose e o fim da imunização no Via Café Garden Shopping. Cadastro para adolescentes de 12 a 17 anos é aberto.

Redação CSul/Foto: Arquivo CSul

A Prefeitura de Varginha informou que, a partir desta segunda-feira (30), horários e locais de vacinação contra a Covid-19 sofrerão alterações na cidade. Segundo a administração municipal, a principal mudança é a realização da aplicação da primeira dose na Policlínica Central. O horário segue das 15h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Outra mudança importante é em relação ao drive-thru realizado no alto da Vila Paiva. Conforme a prefeitura, a vacinação no local passará a ser exclusiva à segunda dose, e funcionária em dois períodos: das 7h30 às 11h30 e de 15h às 20h, também de segunda a sexta-feira.

Segundo informado pelo CSul, neste final de semana foi desativado o ponto de vacinação no Via Café Garden Shopping.

Primeiras doses

A vacinação para quem irá receber a primeira dose segue acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Imaculada, Jardim Colonial, Mont Serrat, Sion e, agora com a nova mudança, também na Policlínica Central. O horário segue das 15h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Aos sábados a vacinação de primeira dose permanece no horário de 7h30 às 16h.

Segundas doses

As segundas doses serão feitas nas UBS’s Imaculada, Mont Serrat, Jardim Colonial e Sion. O horário para imunização acontece das 7h30 às 11h30 – e em dos períodos no drive-thru, no alto da Vila Paiva (das 7h30 às 11h30 / 15h às 20h).

Aos sábados, a aplicação para segunda dose acontece somente no período da manhã.

Cadastro para vacinação em adolescentes

A Prefeitura de Varginha também divulgou o cadastro para vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos – que acontece após a imunização da população adulta (até 18 anos).

De acordo com a administração municipal, esse grupo, a exemplo dos demais, será chamado por faixas etárias estratificadas. “Os adolescentes e seus responsáveis devem ficar atentos aos Boletins Informativos, e assim que chegar sua vez, deverão se encaminhar para uma das unidades de vacinação contra a COVID-19” – comunicou a prefeitura.

Para a primeira fase de imunização deste grupo foram disponibilizados dois links: um para pessoas com comorbidades e outro para deficientes (link ao lado).

Para receber a vacinação, a pessoa deverá apresentar cartão do SUS, cartão de vacinas, documento de identidade e comprovante de residência, além de estar com o nome cadastrado.