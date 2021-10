Homem morre após ser espancado em Poço Fundo

A vítima, identificada por Antônio Melo, de 56 anos, foi socorrida ainda com vida, mas morreu no hospital da cidade, segundo a Polícia Militar.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem morreu após ser espancado na madrugada deste domingo (24), em Poço Fundo. A vítima, identificada por Antônio Melo, de 56 anos, foi socorrida ainda com vida, mas morreu no hospital da cidade, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a PM, moradores ouviram o barulho da briga. Ao amanhecer, testemunhas encontraram a vítima caída no chão e com vários ferimentos na cabeça. A ocorrência foi registrada no bairro Nova Gimirim.

Ainda conforme a Polícia Militar, dois homens, um de 35 e outro de 22 anos, foram presos suspeito de envolvimento no homicídio. Os homens foram levados para a delegacia de Alfenas (MG). Um terceiro suspeito também foi levado para a delegacia. Ele foi ouvido e liberado.

Antônio Melo era conhecido como “Tonho Beiço” na cidade. O corpo foi encaminhado ao IML de Alfenas e liberado para sepultamento e enterro pouco tempo depois.

*Com informações: G1 Sul de Minas