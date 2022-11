Guardas municipais participam de formação para brigadista florestal no Corpo de Bombeiros

Ação integra o Comitê de Gerenciamento de Crise de Queimadas criado pela Prefeitura e parceiros para combater focos de incêndio no município.

Foto: CSul.

Em uma parceria conjunta entre a Prefeitura de Itajubá, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Defesa Social e Defesa Civil, os guardas municipais Franklin Lamoglia, Juliana Faria, Paula Candido, Paulo Adami e Walter Chaves participaram de um curso de Formação de Brigadista Florestal ministrado pelo Comandante do Corpo de Bombeiros de Itajubá, Ten. Marco Antônio de Oliveira Neto.

Com carga horária de 33 horas, o curso foi dividido em duas partes (teórica e prática), abordando conteúdos completos sobre prevenção e controle a incêndios e primeiros socorros. Entre as atividades, os guardas municipais conheceram os tipos de incêndio e suas características, EPI’s necessários, tipos e graus de queimaduras – classificação e tratamentos, aprenderam a operar equipamentos de combate a incêndios, além de técnicas de socorro de queimaduras.

Além do Tenente Marco Antônio, estiveram presentes na entrega dos certificados o Secretário Municipal de Defesa Social, Massoud Nassar; o Coordenador de Defesa Civil, Pastor Cesar; e o Comandante da Guarda Municipal, Adilson Silva. “Com esse conhecimento teremos mão de obra especializada no combate a incêndios florestais, caso eles venham a ocorrer em nosso município. Nossos agradecimentos aos guardas municipais formados neste treinamento e ao Tenente Marco Antônio pela parceria que busca trazer tranquilidade e segurança para a nossa cidade”, disse Massoud.

A ação integra o Comitê de Gerenciamento de Crise de Queimadas criado pela Prefeitura e parceiros para combater focos de incêndio no município. Iniciativa da Atual Administração do Prefeito Christian Gonçalves e do Vice-Prefeito Dr. Nilo Baracho, juntamente com parceiros como a Secretaria de Defesa Social, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, o Comitê possibilitou, somente neste ano de 2022, uma redução de 45% no número de ocorrências de queimadas no período de estiagem em Itajubá.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.