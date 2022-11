Exercícios físicos e orientações sobre alimentação saudável marcaram segundo evento do “Saúde em Ação”, em Poços de Caldas

Durante o evento as fisioterapeutas e educadoras físicas promoveram alongamentos e exercícios com música.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Na manhã desta sexta-feira (04), os nutricionistas, educadores físicos e fisioterapeutas dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF’s) realizaram ações de prevenção da obesidade, diabetes e promoção a alimentação adequada, no Parque Ecológico da Zona Sul.

A Nutricionista do NASF, Camila Maciente Souza destacou o objetivo do evento. “Com o objetivo da participação da população o segundo dia do SAÚDE EM AÇÃO, foi marcado por muitas ações no Parque Ecológico da Zona Sul. Este evento fomenta a importância de se trabalhar a promoção à saúde e a alimentação adequada e saudável.”

Durante o evento as fisioterapeutas e educadoras físicas promoveram alongamentos e exercícios com música, logo após, as nutricionistas juntamente com as alunas do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera realizaram dinâmicas de Educação Alimentar e Nutricional.

Frutas também foram servidas aos participantes.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.