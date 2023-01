Fhemig abre processos seletivos em Sabará e Três Corações

Vagas são para médicos, técnicos em farmácia e em patologia clínica; salários variam de R$ 1.871 a R$ 6.385.

Foto: CSul.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu processos seletivos simplificados para contratação de médicos especialistas, técnicos em farmácia e em patologia clínica, que irão atuar nos hospitais Cristiano Machado (Sabará), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e na Casa de Saúde Santa Fé (Três Corações), no Sul do estado.

Os vencimentos básicos, acrescidos de vantagens e benefícios que variam de acordo com o local de atuação e a função a ser exercida, variam entre R$ 1.871 e R$ 6.385. As inscrições começam nessa quarta-feira (18/1).

Hospital Cristiano Machado (HCM) – Sabará

Inscrições: 18 a 25/1 – Edital: https://bit.ly/3QGA5fO

– Cinco vagas para médicos especialistas, para atuação na Unidade de Internação, carga horária de 24 horas semanais, nas áreas de: Clínica Médica, Geriatria, Psiquiatria, Ginecologia, Endocrinologia, Reumatologia, Nefrologia, Neurologia, Dermatologia, Infectologia, Pneumologia, Médico da Família, Médico de Emergência, Terapia Intensiva e Cardiologia.

Vencimentos básicos: R$ 6.385.

Casa de Saúde Santa Fé (CSSFé) – Três Corações

Inscrições: 18 a 27/1 – Edital: https://bit.ly/3ZEFwjg

– Duas vagas para técnico em farmácia;

– Duas vagas para técnico em patologia clínica;

Ambas funções têm carga horária de 40 horas semanais e vencimentos básicos de R$ 1.871.

É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.

Fonte: Agência Minas.