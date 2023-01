Fhemig oferece mais de 90 vagas para profissionais na capital e no interior

Salários básicos variam de R$ 2.283 a R$ 6.385, podendo ser acrescidos de vantagens e benefícios de acordo com a função.

Foto: CSul.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos simplificados abertos para preenchimento de mais de 90 vagas no Complexo de Especialidades (hospitais Alberto Cavalcanti e Júlia Kubitschek), Complexo de Urgência e Emergência (hospitais João XXIII, Maria Amélia Lins e Infantil João Paulo II), em Belo Horizonte, e para a Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí.

Os salários básicos variam de R$ 2.283 a R$ 6.385, podendo ser acrescidos de vantagens e benefícios de acordo com a função e o local de atuação do profissional.



Confira as vagas e as unidades em que estão disponíveis:



Hospital Júlia Kubitschek – inscrições até 20/1



– Quinze vagas para médico anestesiologista – 24 horas semanais

– Cinco vagas para médico anestesiologista – 12 horas semanais

– Uma vaga para cirurgião pediátrico – 24 horas semanais

– Dez vagas para médico clínico – 12 horas semanais

– Vinte e quatro vagas para médico clínico – 24 horas semanais

– Doze vagas para médico generalista – 12 horas semanais

– Uma vaga para médico ginecologista – 12 horas semanais

– Uma vaga para médico infectologista – 24 horas semanais

– Uma vaga para médico pediatra – 12 horas semanais

– Quatro vagas para médico pediatra – 24 horas semanais

– Uma vaga para médico psiquiatra – 12 horas semanais.





Hospital Alberto Cavalcanti – inscrições até 20/1

– Uma vaga para médico anestesiologista – 12 horas semanais

– Três vagas para médico anestesiologista – 24 horas semanais

– Uma vaga para médico cirurgião geral – 24 horas semanais

– Duas vagas para médico oncologista – 12 horas semanais

– Uma vaga para médico oncologista – 24 horas semanais

– Duas vagas para médico radiologista – 24 horas semanais

– Uma vaga para farmacêutico generalista (área de atuação: farmácia hospitalar) – 40 horas semanais.





Complexo Hospitalar de Urgência – inscrições até 20/1



– Uma vaga para médico radiologista – 12 horas semanais

– Uma vaga para médico radiologista – 24 horas semanais

– Uma vaga para médico cirurgião vascular – 12 horas semanais

– Uma vaga para médico cirurgião vascular – 24 horas semanais

– Uma vaga para médico neurocirurgião – 12 horas semanais.



Casa de Saúde São Francisco de Assis – inscrições de 18/1 a 1/2



– Quatro vagas para técnico em nutrição e dietética – 40 horas semanais.





Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fhemig.

É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.

Fonte: Agência Minas.