Festa do esporte leva diversão ao parque municipal, em Poços de Caldas

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Foram três dias de atividades, esportivas, culturais e recreativas, entre sexta e domingo (16 a 18) no Parque Municipal Antonio Molinari. A primeira edição da Festa do Esporte teve jogos, aulão de dança, shows, área infantil e barracas com lanches e cervejas artesanais.

A Festa do Esporte fez parte das comemorações dos 150 anos de Poços de Caldas (6 de novembro) e também comemorou o mês da atividade física, setembro.

Na sexta e no sábado, a programação começou no período tarde. Já no domingo, as atividades tiveram início às 10h. Entre os artistas que se apresentaram estavam Giovane & Denilson, Daquele Jeito e Banda Imortal.

Apesar do dia frio e nublado na sexta, a festa prosseguiu com grande público no final de semana, aproveitando os dois dias de sol com poucas nuvens. A secretária interina de Esportes, Marcela Carvalho, fez um balanço positivo desta primeira edição. “A Festa do Esporte superou nossas expectativas. Muitas pessoas passaram pelo Parque Municipal e puderam participar das atividades, que foram variadas. Domingo foi o dia mais cheio, com mais participação nos jogos de basquete, no pilates, e nos shows e atividades recreativas”, disse.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.