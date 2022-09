Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Varginha realiza sua primeira reunião

Evento foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Aconteceu na última (15), na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a primeira reunião do Condev, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Varginha, que foi criado com o principal objetivo de apoiar e aconselhar o chefe do executivo municipal em relação às politicas de desenvolvimento do município. O Condev conta com representantes do poder público, da sociedade civil e dos setores produtivos de Varginha, e suas reuniões serão mensais, na sede da Sedec e ocasionalmente de forma itinerante nas entidades que o compõe.

De acordo com o secretário de desenvolvimento econômico e presidente do Conselho Municipal, Juliano Cornélio, a primeira reunião do Condev teve participação de todas as entidades que o compõe. “ Ficamos muito felizes, pois já na primeira reunião, sempre com uma agenda positiva para cidade, foram debatidos temas relevantes para a atração de investimentos, infraestrutura, apoio ao comércio local, tecnologia, inovação, serviços e mobilidade urbana”. Comenta Juliano.

Sebastião Rogério Teixeira, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção Civil da Região dos Lagos Sul Mineiros, ressalta que o convite para fazer parte do Condev, é uma realização pessoal. “Há anos contribuímos com o município em vários conselhos para vermos uma cidade organizada no avanço de seu desenvolvimento, e agora a criação do Condev veio coroar um sonho, pois vemos uma maneira de ainda mais contribuirmos com o desenvolvimento dessa cidade, que é um polo regional e tem tudo pra ser o destaque do Sul de Minas”.

Segundo Anderson Martins, presidente da Associação Comercial de Varginha, entidade que também compõe o Condev, “a primeira reunião do Condev foi excelente, com participações importantes dos membros, que falaram sobre as demandas de suas áreas. Penso que com a sequência de reuniões, esse Conselho poderá dar base a muitas boas decisões da administração municipal.”

José Edgard Paiva parabenizou o Condev, e ao Presidente Juliano Cornélio pelo trabalho. “O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Varginha é a concretização de um antigo sonho e que vinha sendo perseguido. Sua implantação foi muito aguardada, o conselho será um sucesso e trará muitas coisas boas para Varginha e região”.