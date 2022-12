Feam seleciona bolsista de Iniciação Científica e Tecnológica 

Interessados têm até o dia 16/12 para fazer a inscrição no processo seletivo.

Foto: CSul.

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para bolsista de Iniciação Científica e Tecnológica da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam). A seleção é resultado de convênio celebrado entre a Feam e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Assinado em 19/10 e publicado em 19/11, o convênio visa incentivar a iniciação de estudantes da graduação em atividades de pesquisa científica e tecnológica, estimulando a vocação científica e contribuindo para a formação escolar ou acadêmica.

Os interessados têm até o dia 16/12 para se inscreverem e devem estar matriculados regularmente em curso de graduação em geografia ou engenharia ambiental, no qual devem ter cursado, no mínimo, o quarto período. O valor mensal da bolsa é de R$ 500; a carga horária, em regime híbrido, é de 20 horas semanais.

Será selecionado um bolsista que atuará sob a orientação e supervisão de um representante da Feam. Entre as atividades desenvolvidas pelo estudante estão: formação de banco de dados geográficos, proposição de metodologia de divisão das bacias hidrográficas do território de Minas Gerais; desenvolvimento de uma metodologia de classificação de bacias, entre outros.



O processo seletivo consiste em cinco etapas: inscrição, habilitação, análise curricular, entrevista e resultados. O resultado final, após recursos, será divulgado no dia 31/1/2023.

Tema



A pesquisa visa propor caminhos para o aprimoramento da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) de aproveitamentos hidrelétricos, no intuito de alinhar o procedimento conduzido no estado com as melhores práticas da avaliação de impactos cumulativos do setor hidrelétrico no cenário nacional e internacional.

De acordo com informações da Gerência de Avaliação Ambiental e Desenvolvimento Territorial (Geaad) da Feam, a AAI é um importante instrumento para aprimorar a gestão de políticas públicas, contribuindo para o uso sustentável dos recursos hídricos e ambientais e para harmonizar a conservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico.

A pesquisa irá contribuir com o aprimoramento da metodologia de AAI adotada em Minas Gerais, para que esteja pautada em critérios e técnicas mais modernas e robustas, especialmente no que se refere à priorização de bacias para elaboração de AAI.

Fonte: Agência Minas.