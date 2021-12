Acidente entre Machado e Paraguaçu deixa três mulheres mortas

Além das vítimas fatais, uma criança e o condutor de um dos carros foram levados ao hospital em estado grave.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Três mulheres morreram após um grave acidente envolvendo dois na noite desta segunda-feira (27), na MG-453, entre Machado e Paraguaçu. Segundo informações, os veículos, com placas de Varginha e Machado, se colidiram de forma frontal.

As vítimas fatais Amanda Fagundes e Stefanny Oliveira ficaram presas às ferragens e morreram ainda no local. Já a terceira vítima, Crislene Oliveira, foi arremessada para fora do veículo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Além das três mulheres, uma criança também foi socorrida em estado grave.

O condutor do outro veículo teve várias fraturas, sendo levado ao hospital. O estado de saúde é considerado grave.

A perícia foi acionada para realizar os serviços de praxe.

*Com informações: Gazeta Machadense