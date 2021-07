Criminalidade violenta cai 24% em Minas Gerais no primeiro semestre do ano

Os números representam 6.309 crimes violentos a menos em todo o estado em relação a 2020.

Minas Gerais encerrou o primeiro semestre de 2021 com queda de 24,6% nos registros de crimes violentos. Foram 19.367 ocorrências de janeiro a junho deste ano, contra 25.676 no mesmo período do ano passado. Os números representam 6.309 crimes violentos a menos em todo o estado em relação a 2020 e foram divulgados nesta terça-feira (20) pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A redução chega quase à metade se comparados os dados com o primeiro semestre de 2019, período em que Minas registrou 37.375 crimes violentos. Já na comparação com o ano anterior, a queda é ainda mais expressiva: o estado apresentou 50.934 crimes violentos no primeiro semestre de 2018.

A progressiva evolução dos índices é fruto de uma gestão eficiente na segurança pública mineira, por meio de investimentos em ações de inteligência e fortalecimento da integração entre as forças de segurança. Ações conjuntas e coordenadas, como a operação Caminhos de Minas, têm sido realizadas com frequência para fortalecer esse trabalho.

As estatísticas de criminalidade violenta incluem os registros de homicídio consumado e tentado, extorsão mediante sequestro consumado, sequestro e cárcere privado consumado e tentado, estupro consumado e tentado, estupro de vulnerável consumado e tentado, roubo consumado e tentado e extorsão consumado e tentado. Além desses crimes, o Observatório de Segurança Pública, da Sejusp, também monitora e divulga mensalmente os registros de furto e lesão corporal dos 853 municípios mineiros.

Destaques

No primeiro semestre de 2021, as quedas mais expressivas foram entre os roubos consumados e tentados, crimes que apresentam relação mais direta com o contexto de pandemia. As reduções foram de 30,7% nos consumados e 28,5% nos tentados. Entre os alvos dos roubos, destaque para a diminuição de 53,2% dos roubos a transporte coletivo e de 36,2% dos roubos a transeuntes.

Fonte: Agência Minas/Foto: Ilustrativa