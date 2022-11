Alunos da Rede de Ensino visitam dois principais pontos turísticos em Extrema

Mais de 250 alunos da EMETI Profº Heili Mozar Simões participaram desse projeto que tem parceria entre as Secretarias de Educação, Turismo e Meio Ambiente.

Foto: Prefeitura de Extrema.

A Secretaria de Turismo retornou neste mês de outubro com o Projeto “Conhecendo Extrema” e dessa vez os alunos do 1º ao 5º ano da EMETI Prof° Heili Mozar Simões tiveram a oportunidade de fazer um passeio no espaço do Conservador das Águas e no Parque da Cachoeira do Salto, com direito a um dia de muita diversão e aprendizagem.

Participaram do projeto 10 salas de aulas da Escola Municipal de Educação em Tempo Integral Profº Heili Mozar Simões, sendo 2 turmas de cada série/ano, com crianças entre 7 a 11 anos de idade: “ “Num encontro com a natureza, apreciamos o que há de mais divino: nascentes, flores, arbustos em crescimento… E o mais incrível foi a lição que meus alunos tiraram desse passeio: conservar, apreciar com respeito e sobretudo, amar a natureza!”, relatou uma das professoras que acompanhou a turma no projeto.

As turmas foram divididas mediante a idade e ao todo 250 crianças participaram da visita em dias divergentes, sendo que todas acompanharam uma palestra no Conservador das Águas e um passeio guiado pelas trilhas, além de uma visita no Parque da Cachoeira do Salto, recheado de brincadeiras.

Esse projeto é uma parceria das Secretarias de Educação, Turismo e Meio Ambiente e a ação tem como objetivo levar às crianças para conhecer os pontos turísticos mais valiosos do município, procurando envolver os pequenos com o meio ambiente.

Fonte: Prefeitura de Extrema.