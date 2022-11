Minascon começa dia 17 em Poços

Cerimônia vai ser no Palace Casino.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

A Fiemg, por meio da Câmara da Indústria da Construção e dos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) de Poços de Caldas, Varginha e Pouso Alegre, realiza, no dia 17, próxima quinta, às 19h, a abertura da 19ª edição do Minascon.

A cerimônia vai ser no Palace Casino, com presença de Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, João Paulo Braga, presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Investiminas), Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo, prefeito de Poços de Caldas, autoridades municipais de Varginha e Pouso Alegre, e representantes do setor produtivo local.

O tema do Minascon 2022 é “Construções Verdes e Cidades Inteligentes” e na programação de três dias (17, 18 e 19), haverá palestras sobre a construção de um futuro sustentável e tecnológico para o setor, salão de negócios para networking e lounge Senai com debates técnicos e feira de imóveis, onde os participantes vão poder aproveitar as oportunidades e condições especiais para adquirir uma casa própria.

O Minascon tem apoio do Sebrae Minas e parceria da Prefeitura de Poços de Caldas, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea/MG), da Orguel e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.