Centro especializado de atenção à saúde da mulher e da criança oferta exames de papnicolaou em livre demanda, em Poços de Caldas

Pensando nas mulheres que só tem disponibilidade nos finais de semana, no últimosábado do mês, o local também estará realizando o exame, das 08h às 16h.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Com o intuito de ofertar maior acesso às mulheres para a realização de exames preventivos, neste mês de outubro, o Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança realizará exames de papanicolaou em livre demanda, sem a necessidade de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde.

Para marcar o Outubro Rosa, durante todas as terças-feiras, das 16h às 20h, as mulheres que quiserem fazer o exame Papanicolaou podem comparecer no Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, na rua Paraíba,682 – Centro.

Rodas de conversas sobre a conscientização da importância do auto cuidado e exames preventivos também serão ofertados às mulheres.

Outras Ações

As Unidades Básicas de Saúde – UBS realizarão educação em saúde voltada para saúde da mulher, exames de papanicolaou e solicitação de mamografias de rastreamento e demais exames quando necessário.

No calendário oficial das atividades do município também estão inclusas atividades da Gaapo – Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico e AVOCC – Associação do Voluntariado Contra o Câncer.

O prédio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e o Cristo redentor receberão a iluminação em alusão ao Outubro Rosa. A iniciativa demonstra o apoio da prefeitura às ações de prevenção à saúde da mulher.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.