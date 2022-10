“Passo do Gato”, curso voltado à formação de instrutores de ballet, encerra primeira edição, em Poços de Caldas

Alunas participaram de oficinas de figurino e construção de material acessível que irão auxiliá-los em suas práticas e enriquecê-las.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

O projeto cultural “O Passo do Gato (Le Pas de Chat)” encerrou em setembro as atividades desenvolvidas com a primeira edição da proposta. O curso gratuito foi voltado para capacitação de novos instrutores, ministrando aulas práticas das técnicas de base do balé clássico aliadas ao lúdico, bem como técnicas de expressão corporal, estimulando a criatividade e trabalhando com a poética e o sensível.

Ministradas por Márcia Viana e Raquel Franco, que são profissionais de longa jornada na área do ensino da dança em Poços de Caldas, as aulas do curso foram realizadas todas as sextas-feiras, no período de maio a setembro, no Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei.

As alunas participaram de oficinas de figurino e construção de material acessível que irão auxiliá-los em suas práticas e enriquecê-las. Os estudos sobre a anatomia ligada ao balé e sobre o desenvolvimento motor infantil foram ministrados com o intuito de instrumentalizá-los e conscientizá-los sobre os cuidados com o corpo com o qual trabalhamos.

O projeto também ofereceu aos participantes ideias sobre roteiros de espetáculos e repertório musical ampliando e relacionando experiências e realidades – um passo além do que a mídia nos empurra e apresenta. Os integrantes do projeto contaram ainda com um minicurso de francês (Dicionário Francês do Ballet – compreensão dos termos), pois o ballet vem da escola francesa.

“Ficamos felizes de realizar este projeto, pois o que sempre vimos foram projetos direcionados diretamente às crianças, o que é muito legal e importante também, mas nos perguntamos como promover o ballet e a expressão corporal de forma que ela tenha uma continuidade e atinja cada vez mais crianças, adolescentes, jovens e adultos? Márcia Viana foi a responsável por chamar minha atenção para isso. Então elaboramos o Passo do Gato – Le Pas de Chat – pensando em profissionais e em jovens que estão trabalhando com as crianças e ou que gostariam de trabalhar com uma proposta voltada para o corpo, pois é através do corpo que a aprendizagem acontece, é através do corpo que nos expressamos mesmo pensando o contrário. O corpo fala! E às vezes até grita!”, destaca Raquel Franco.

“A realização do Passo do Gato foi para nós uma certeza de que precisamos da arte da dança e precisamos refletir sobre esse corpo que dança e que anseia por se expressar. Vimos jovens adultos querendo, num primeiro momento, vivenciar a dança com o próprio corpo e também trocar experiências vividas tanto as que marcaram de forma positiva como também as negativas e refletir sobre como vivenciar meu corpo agora e como promover a dança e a expressão corporal de forma a não excluir, não rotular e sim envolver todos os corpos”, completa.

O projeto “O Passo do Gato” foi viabilizado pelo edital de patrocínio da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com produção da Carvalho Agência Cultural e apoio do Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.