CEFET-MG realiza 1º Encontro Internacional Histórias de Vida

O Núcleo de Estudos Organizacionais, Sociedade e Subjetividades (NOSS) do CEFET-MG realiza, nos dias 17 e 18 de novembro, o 1º Encontro Internacional Histórias de Vida – “Entre partilhas, vivências e recordações: travessias da/na pesquisa com história de vida”. O evento busca reunir pesquisadores e profissionais interessados na abordagem teórica e metodológica de coleta e análise de dados, com vistas na realização de pesquisas acadêmicas e intervenções nos mais diferentes campos.

O NOSS irá homenagear o professor emérito da Université duQuébec à Montreal Jacques Rhéaume por suas contribuições em torno da pesquisa na área. Histórias de vida compõem os métodos biográficos e são caracterizadas pela historicidade ao proporcionar a cada sujeito um retorno à própria vida, de forma a reconstruí-la e ressignificá-la. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

O evento é uma das atividades da 18ª Semana de Ciência & Tecnologia do CEFET-MG, que será realizada de 16 a 18 de novembro.

Programação e inscrição

Mais informações: materialdonoss@gmail.com.

Fonte: CEFET-MG.