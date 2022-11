Comunidade escolar pode se inscrever para capacitação sobre acolhimento e bem-estar nas salas de aula

Desenvolvido pela SEE em parceria com a Vivescer, curso será 100% on-line e gratuito aos participantes.

Foto: SEE / Divulgação.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em parceria com a Vivescer e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), lançou o curso on-line ‘Acolhimento e Bem-estar na Sala de Aula’. As inscrições gratuitas já estão abertas no site da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores. Todos os detalhes sobre a capacitação estão disponíveis neste link.



O curso é voltado para a capacitação do professor, mas também pode ser realizado por todos os servidores da comunidade escolar. Essa capacitação tem o objetivo de combater os índices elevados de ansiedade, estresse e dificuldade de aprendizado entre jovens, apontados por pesquisas nacionais e internacionais na volta às aulas presenciais pós contexto pandêmico.



Entre as ferramentas apresentadas no curso estão os diários de aprendizagem, as rodas de escuta e o feedback construtivo. Essas ações podem ser aplicadas por professores de todas as disciplinas.

A parceria entre a SEE/MG e a Plataforma Digital Vivescer, do Instituto Península, está entrando em seu terceiro ano.



“Este é um curso extremamente importante neste momento pós-pandêmico. Precisamos saber como acolher os nossos professores – e eles acolherem os estudantes que retornaram após quase dois anos sem aulas presenciais. Precisamos dar subsídios à nossa rede para lidar com este estudante completamente novo e precisamos saber lidar não só com o cognitivo, com a recuperação das aprendizagens, mas também com o socioemocional deles”, pontua o diretor da Escola de Formação da SEE/MG, Weynner Lopes Rodrigues.



A iniciativa promove a cultura do acolhimento, termo popular no meio da educação, mas que muitas vezes fica apenas no campo da teoria. “Estamos vendo crises generalizadas de ansiedade em várias escolas brasileiras. O retorno às aulas presenciais aprofundou desafios importantes entre os alunos, não só emocionais mas também de aprendizado. Nesse novo curso, professores encontrarão formas criativas e práticas de fortalecer os laços com os jovens”, comenta o diretor da Vivescer, Vanderson Berbat.



O curso tem carga horária de 40 horas e possui certificação do Instituto Singularidades e todo o material disponível está alinhado àas diretrizes da BNCC e do Novo Ensino Médio. O servidor da rede estadual de ensino terá até 45 dias, a partir da liberação do acesso, para concluir a capacitação.

Fonte: Agência Minas.