CEFET-MG oferece formação para gestores de departamento e coordenadores de curso

Entre outros objetivos, estão apresentar a legislação interna, demonstrar processos rotineiros e discutir tópicos relacionados à conduta profissional.

Foto: CSul.

A Diretoria-Geral do CEFET-MG, em parceria com a Escola de Desenvolvimento de Servidores (EDS), oferece aos servidores da Instituição quatro cursos de formação para gestores de departamento e coordenadores de curso. São eles: “Gestores de departamentos acadêmicos”, “Coordenadores de cursos técnico”, “Coordenadores de cursos de graduação” e “Coordenadores de cursos de pós-graduação”.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de janeiro de 2023. A participação no curso é obrigatória para os servidores que estão atuando na coordenação/gestão de departamento pela primeira vez. Os objetivos das formações são apresentar a legislação interna do CEFET-MG; a interface do SIPAC/Protocolo e SIGAA e demonstrar processos rotineiro; discutir tópicos relacionados à conduta profissional, relação professor-aluno e casos práticos e promover a integração entre os chefes de departamento/coordenadores.

Os encontros ocorrerão de forma síncrona, na parte da tarde, por meio da plataforma Microsoft Teams. A certificação será concedida aos participantes que obtiverem, no mínimo, 75% de frequência e 70% de aproveitamento.

Os encontros do curso “Gestores de departamentos acadêmicos” ocorrerão de forma síncrona nos dias 6, 8, 10, 13, 15 e 17 de fevereiro.

Os encontros da formação “Coordenadores de cursos técnico” serão nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro. Já as formações “Coordenadores de cursos de graduação” e “Coordenadores de cursos de pós-graduação” terão os encontros síncronos nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de fevereiro.

Fonte: CEFET-MG.