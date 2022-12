Casa Encantada e Noel encerra visitação nesta sexta-feira (30)

Espaço conta com diversos cenários que remetem aos ambientes da casa do Papai Noel.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A Casa Encantada de Noel ficará aberta à visitação até esta sexta-feira (30). A atração é fruto da parceria da Prefeitura com a Associação do Comércio e Indústria – Acipa, Karech, Suri Metais e MG Ambiental.

“O espaço foi preparado com muito carinho e é uma atração para toda a família. Convido a todos de Pouso Alegre para comparecer na antiga Estação Ferroviária e se encantarem com a casa do bom velhinho!”, destaca o Prefeito Cel Dimas.

O espaço conta com diversos cenários que remetem aos ambientes da casa do Papai Noel. “O objetivo é trazer encantamento, alegria e aconchego do Natal a todos os visitantes de Pouso Alegre e região”, ressalta a empresária Ana Denise Ribeiro de Faria.

A Casa Encantada de Noel fica aberta das 16h às 20h. Na entrada da foi fixado um ponto de coleta para aqueles que desejarem doar um quilo de alimento não perecível e fazer a diferença na vida de pessoas carentes. Tudo o que for arrecadado é destinado às entidades: Casa São Rafael, Projeto Social Cidade Jardim – PROSCIDJAR e ao Clube do Menor.

A Casa Encantada de Noel já realizou a entrega de 173 cestas básicas às entidades participantes através de doações de empresários de Pouso Alegre. As doações coletadas na entrada estão sendo diretamente destinadas pelas instituições aos seus beneficiários.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.