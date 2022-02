Cafeicultora Lydia Bottrel, morre após acidente na MGC-491, entre Elói Mendes e Paraguaçu

Segundo o Corpo de Bombeiros, a empresária morreu após bater em um caminhão. A cafeicultora chegou a dar entrada no Hospital Bom Pastor, em Varginha, mas não resistiu e morreu.

Redação CSul/Foto destaque: Corpo de Bombeiros

A cafeicultura e empresária Lydia Bottrel morreu em um acidente nesta sexta-feira (18), na rodovia MGC-491, entre Elói Mendes e Paraguaçu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a empresária morreu após bater em um caminhão.

Lydia era bastante conhecida no ramo cafeeiro/Foto: Redes Sociais

Aos bombeiros, o motorista do caminhão disse que a cafeicultura dirigia o carro na contramão e tentou desviar, jogando o veículo para o acostamento, no momento em que avistou o carro vindo em sua direção. O carro acabou acertando a lateral do caminhão.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, Lydia foi socorrida com vida, no entanto, com fraturas no braço, na perna e trauma no abdômen. A cafeicultora chegou a dar entrada no Hospital Bom Pastor, em Varginha, mas não resistiu e morreu.

O corpo foi sepultado na manhã deste sábado (19), no Cemitério Parque da Saudade, em Varginha.

*Com informações: G1 Sul de Minas