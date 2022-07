Bombeiros resgatam bezerro que ficou preso em cisterna, em Alfenas

Resgate levou cerca de duas horas.

Redação CSul / Foto: CBMMG

Na manhã desta quinta-feira (14), o Corpo de Bombeiros resgatou um bezerro que ficou preso em uma cisterna, em Alfenas.

O resgate do animal durou duas horas e os militares utilizaram o equipamento “tripé”, para a descida na cisterna de quase 14 metros de profundidade. O proprietário do animal estava no local.

O bezerro foi resgatado com vida e apresentava apenas ferimentos leves. O animal foi entregue ao proprietário para os demais cuidados.

*Com informações CBMMG