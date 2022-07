Férias da Rede Municipal tem início nesta sexta-feira (15)

Alunos retomarão as aulas no dia 1° de agosto.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Os 3.331 alunos dos Cemeis e 7.656 alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental entram de férias nesta sexta-feira (15), as aulas serão retomadas no dia 1º de agosto.

A secretária de educação, Juliana Mendonça ressalta que, este é um momento importante para os responsáveis desfrutarem de um tempo com as crianças. Porém, conforme Juliana é importante que as crianças não fiquem ociosas.

Conforme a Secretaria de Educação de Varginha (SEDUC), é importante desenvolver atividades que mantenham os pequenos animados.

Confira as dicas da Seduc:

Faça uma lista de desejos!

Peça à criança que escreva ou sugira atividades legais que gostariam de fazer juntos com a família! Ouvi-los e estabelecer combinados é importante!

Crianças gostam de ajudar!

Estipule tarefas de acordo com a idade de cada criança. Desde pequena as crianças podem ajudar a arrumar a manter a organização do quarto, cuidar do animalzinho de estimação, molhar as plantas, enfim tudo que não venha oferecer risco para elas. Ensine com calma e faça elogios a cada conquista!