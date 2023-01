Andradas atingiu o maior crescimento da região do Sul de Minas na apuração do VAF 2022

Com isso, o Estado de Minas Gerais pode aumentar o repasse do ICMS ao município, favorecendo a ampliação de investimentos para a população por parte da Prefeitura de Andradas.

Uma notícia excelente para a população de Andradas: o VAF (Valor Adicionado Fiscal) andradense atingiu o maior crescimento da região do sul de Minas em 2.022, mesmo com o cenário da pandemia. Esse aumento é de suma importância para o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, já que o Valor Adicionado Fiscal (VAF) é o principal critério para a definição da cota-parte que os Municípios receberão nos repasses de ICMS (Imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços) por parte do Governo Estadual.

“Ficamos muito felizes com esse resultado, uma vez que esse crescimento significativo deixa claro que cuidando do seu VAF, o Município de Andradas cuida também da sua participação no recebimento de ICMS repassado pelo Estado de Minas Gerais. E, quanto maior for o repasse recebido pelo município, maior será o retorno e a oferta em saúde, educação, investimentos e prestação de serviços à população andradense”, destaca a Prefeita Margot Pioli.

Esse aumento na apuração do VAF significa que o desenvolvimento econômico da cidade de Andradas obteve um crescimento significativo, apresentando um aquecimento expressivo no comércio e nas atividades dos produtores rurais, o qual resultaram numcrescimento de 28,71% no VAF de Andradas, quando comparado às demais cidades da região do Sul de Minas Gerais.

Este resultado é um conjunto das diversas ações promovidas pela Prefeitura Municipal, como o Projeto Avança Andradas, o qual compreendeu os Programas Juro Zero e Emprega Andradas, juntamente com o intenso trabalho dos nossos contribuintes e, também, da utilização pela Secretaria de Fazenda de um sistema tecnológico para monitoramento, apuração e acompanhamento do VAF.

