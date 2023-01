Liquida Verão do Via Café segue até 15 de janeiro

Itens em promoção estarão sinalizados nas próprias lojas.

Foto: Via Café Garden Shopping

Teve início nesta quinta-feira (5), mais uma super campanha promocional: a Liquida de Verão do Via Café Garden Shopping. A promoção oferece descontos de até 70% e será realizada até domingo (15/01) e conta com lojas de diferentes segmentos, como acessórios, beleza, calçados, itens para o lar, vestuário, perfumaria, serviços entre outros itens.

Para facilitar a visualização dos clientes, os itens em promoção estarão sinalizados nas próprias lojas, que também anunciam os descontos em suas redes sociais. Segundo a gestora de marketing do shopping, Etienne Bandeira, as ações promocionais do shopping já são tradicionais e muito esperadas pelos clientes em busca de boas oportunidades de compras.

“Em mais essa ação de varejo, os clientes poderão aproveitar para adquirir produtos que não compraram no período do natal, pois são itens de qualidade com preços vantajosos. Além disso, é uma ótima oportunidade para fazer bons negócios antes da virada das coleções”, afirma.

Fonte: Via Café Garden Shopping