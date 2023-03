11º concurso gastronômico do marolo, em Paraguaçu

As inscrições estão abertas até o dia 8 de março e podem ser feitas pelo nosso site oficial.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

Senhoras e senhores, preparem-se para uma explosão de sabores e aromas no Festival do Marolo 2023! Está aberto o concurso gastronômico mais esperado do ano e você não pode ficar de fora. Se você é um chef talentoso, um cozinheiro de mão cheia ou simplesmente um amante da boa comida, esta é a sua chance de brilhar.

Nós estamos procurando a melhor receita que use o Marolo como ingrediente principal. O fruto típico da nossa região é conhecido por sua versatilidade e sabor marcante, então solte a sua criatividade e surpreenda os nossos jurados.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de março e podem ser feitas pelo nosso site oficial. Os finalistas terão a oportunidade de apresentar suas receitas ao vivo no dia do festival e concorrer a prêmios incríveis.

Não perca a chance de ser reconhecido como o melhor chef do Festival do Marolo 2023.

INSCRIÇÕES: Clique aqui e inscreva-se já.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu