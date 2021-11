VEC vence clássico contra o ACTC e se classifica à próxima fase da Segundona Mineira

Com a vitória por 3 x 2, equipe de Varginha reassumiu a primeira posição no grupo A e carimbou a classificação para a próxima fase da competição.

Redação CSul/Foto: Reprodução Instagram

O Varginha Esporte Clube (VEC), venceu o Atlético Clube de Três Corações (ACTC), neste domingo (7), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei. O placar de 3 x 2 garantiu a equipe de Varginha na próxima fase da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o VEC também reassumiu a liderança do grupo A, com 14 pontos. Já o Galo do Sul de Minas permaneceu com 10 pontos na tabela, na 4ª colocação e vai para a última rodada da fase de classificação brigando pela última vaga direta com Santarritense e Poços de Caldas.

O jogo começou quente desde o início. Em gol contra de Marinho, a equipe de Três Corações saiu à frente no marcador. Logo no início do segundo tempo, Nestor cobrou falta e Gabriel Porquinho, de cabeça, empatou o jogo para o VEC.

Nestor, mais uma vez cobrando falta, virou para a equipe de Varginha aos 21. Aos 30 minutos, a zaga do Atlético bobeou e o goleiro João Victor aceitou um frango em um lance bizarro. Ele não dominou recuo e a bola passou debaixo do pé dele indo morrer no fundo do gol.

O Atlético ainda diminuiu com Ramon cobrando pênalti aos 35 minutos, mas o placar ficou mesmo no 3 x 2.

Próxima rodada

Na próxima e última rodada, o VEC recebe, no Melão, o Santarritense em confronto direto pela primeira posição da chave. Já o Atlético de Três Corações vai até Poços de Caldas, onde no Ronaldão, irá enfrentar o Vulcão em jogo que pode valer a classificação para um dos times. As duas partidas acontecem no sábado (13), às 15h.

*Com informações: Portal GE