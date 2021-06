Associação Varginhense de Futsal realiza “1º Webinar voltado à gestão esportiva e seus pilares”

O evento, que irá abordar temas relacionados ao esporte e sua gestão, contará com especialistas e, também, profissionais de cada diretriz.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação AVF

No próximo sábado (19), das 8h às 11h30, acontece o 1º Webinar da Associação Varginhense de Futsal – AVF-. O evento, que irá abordar temas relacionados ao esporte e sua gestão, contará com especialistas e, também, profissionais de cada diretriz. A temática será voltada a convidados e treinadores de futsal da região do Vale do Paraíba/SP.

O conteúdo terá como principal meta a formação online. Dentre os tópicos que serão apresentados na Webinar estão: Gestão do Esporte; Jornalismo Esportivo; Marketing no Esporte; Psicologia Esportiva; Fisioterapia pós-lesão; Preparação Física; Aspectos do treinamento e Nutrição Esportiva.

Confira temas e horários de cada palestra:

Informações e inscrições no instagram da AVF: @futsalvarginhense