Atleta de Varginha é campeão de tênis de mesa na Surdolimpíadas Nacional

Thiago Castro foi campeão na categoria dupla-mista, ao lado da jogadora de Divinópolis (MG), Mariana.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O atleta de Varginha Thiago Castro, se sagrou campeão de tênis de mesa na Surdolimpíadas Nacional disputada em São José dos Campos (SP). A conquista veio na categoria dupla-mista, ao lado da jogadora de Divinópolis (MG), Mariana. A conquista de Thiago é ainda mais simbólica tendo em vista que, o varginhense não perdeu um set sequer.

Segundo a assessoria da prefeitura, competição teve atletas do Amazonas, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

O treinador da Secretária Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), Jaime Macedo, esteve presente na competição ao lado do olheiro da Confederação Brasileira de Desporto de Surdo e, também, do técnico da Seleção Mineira de Desporto de Surdo.

Com esta conquista, o tricampeão brasileiro agora se prepara para o Mundial, que acontecerá no Rio Grande do Sul, em Maio de 2022.