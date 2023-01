Romeu Zema participa de Fórum Nacional de Governadores em Brasília

Reunião definiu pautas que serão levadas ao presidente da República.

Foto: Renato Alves / Agência Brasília.

O governador Romeu Zema participou, nesta quinta-feira (26/1), do Fórum Nacional de Governadores, realizado em Brasília. A reunião contou com os chefes do executivo e representantes dos 27 estados brasileiros e do Distrito Federal. Os governadores debateram questões fiscais e econômicas dos estados e, também, sobre as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Dentre outros pontos debatidos está a criação de um grupo de trabalho para tratar da possibilidade da União compensar eventual perda de arrecadação mediante restituição de valores aos estados que tomaram medidas para reduzir o preço dos combustíveis.

Outro tema foi a formulação de propostas e projetos de interesse dos estados que serão levados ao presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, em reunião a ser realizada nesta sexta-feira (27/1), também na capital federal.



Para Romeu Zema, é preciso trabalhar em conjunto com outros chefes de Estado para melhorar a vida do cidadão.



“Estivemos aqui reunidos para buscar o melhor caminho para o Brasil. Todas as medidas e discussões propostas impactam diretamente o cidadão que está na ponta do processo e precisa ser bem atendido, e não sofrer tanto com a alta carga de impostos, que muitas vezes só atrapalha a vida do cidadão e do empresário que gera emprego e renda”, disse o governador.

