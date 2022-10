Hospital Bom Pastor é selecionado para participar de projeto do Sírio Libanês

Instituição foi a única do Sul de Minas a ser selecionada em um universo de 100 entidades.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Após a pandemia do coronavírus, a Fundação Hospitalar do Município de Varginha se viu desafiada a ressignificar suas relações de trabalho com seus colaboradores.

A unidade foi selecionada para participar de um projeto que visa promover qualidade de vida aos colaboradores.

“Em meio a todo o desgaste físico e principalmente emocional pelo qual passamos nessa busca, fomos selecionados como participantes do Projeto Reconectar – Trabalho com Alegria; uma iniciativa da Johnson e Johnson, Hospital Sírio Libanês e Institute for Healthcare Improvement”, conta a diretora Geral do Hospital Bom Pastor, Rosana de Paiva Silva Moraes.

O Hospital Bom Pastor é o único representante do Sul de Minas Gerais, dentro de um contingente total de 100 instituições em todo o Brasil.

O Projeto tem por objetivo desenvolver qualidade de vida (bem estar, satisfação e resiliência) para esses profissionais em todos os aspectos de suas vidas, especialmente no ambiente de trabalho que é onde passamos maior parte dos nossos dias.

Essa preocupação se justifica tendo em vista o aumento do número de transtornos emocionais como : esgotamento, estresse pós traumático ansiedade e depressão entre esses profissionais.

Para o diretor do hospital, Edson Antônio Meneguelli, a oportunidade é motivo de alegria “O único hospital do Sul de Minas, o Hospital Bom Pastor a ser selecionado para participar deste Projeto Reconectar.

Nós, com o apoio total do Prefeito Verdi Melo, estamos sempre preocupados com os nossos servidores e com toda população de Varginha e região e vamos seguir cada vez mais trabalhando para toda a população”.