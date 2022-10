Programação de aniversário: Varginha tem concurso de fotografias

Concurso faz parte do calendário oficial de eventos do aniversário da cidade.

Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Para fechar o mês de aniversário de 140 anos de Varginha, serão conhecidas fotos que vão mostrar detalhes da cidade. É o concurso de fotografia “Varginha, Eu Te Amo”. O nome vem de uma frase do hino da cidade.

O tema este ano é: “floresta urbana”. O objetivo é mostrar as ilhas de vegetação que convivem em meio ao concreto na cidade de Varginha.

O concurso faz parte do calendário oficial de eventos do aniversário da cidade. Foi criado e é realizado pelo Blog do Madeira, em parceria com a Fertipar Sudeste e apoio da Prefeitura de Varginha e Câmara Municipal de Vereadores.

Como participar

Para concorrer, os participantes devem postar suas fotografias (que devem ser de autoria do próprio participante) no feed do seu perfil no Instagram com as hashtags #BlogdoMadeira e #VarginhaEuTeAmo.

Um time formado por fotógrafo profissional, professor de Comunicação e publicitário escolherá as duas melhores fotos.

O primeiro lugar levará um celular Xiaomi Redmi 9.

O segundo lugar ganha uma câmera Instax Mini 40 (modelo vintage).

O resultado terá sua divulgação no dia 31 de outubro, fechando a comemoração oficial do aniversário do município.

A premiação será entregue no dia seguinte, em um jantar fechado a convidados.

“A Prefeitura de Varginha incentiva toda iniciativa como essa, que mira o resgate da história da cidade, seja pelo registro, seja pela divulgação de suas belezas. Parabéns por mais de uma década de concurso”, disse o prefeito Vérdi Lúcio Melo.

“Quero parabenizar o Blog do Madeira pela iniciativa que completa 13 anos em 2022. Minhas congratulações também aos fotógrafos, sejam eles amadores ou profissionais, que têm a sensibilidade em captar as belezas da nossa querida Princesa do Sul.

Ações assim ajudam a promover a cultura em nossa cidade, contribuindo para preservar nossa história”, disse o diretor-superintendente da Fundação Cultural do Município, Marquinho Benfica.

Fonte: Prefeitura de Varginha