Governador de Minas visita Varginha

Governador marcou presença no 46º encontro dos Conselhos Empresariais do Sul de Minas.

Redação CSul / Foto: Ellen Paiva/Reprodução Instagram

O atual governador de Minas Gerais e candidato à reeleição pelo Partido Novo, Romeu Zema, esteve em Varginha juntamente com o deputado federal e candidato ao Senado, Marcelo Aro, nesta quinta-feira (1°). Na ocasião Zema participou de encontro com os Conselhos Empresariais do Sul de Minas (CESUL) e da Zona da Mata (CEZOM), na Cidade Universitária.

O candidato também cumpriu agenda no município. Zema concedeu entrevistas para emissoras de TV às 12h, na sequência almoçou com empreendedores do ramo logístico.

Romeu também visitou a Feira Compra Minas, na Minasul, que chegou ao seu último dia nesta quinta-feira. Na oportunidade, Zema pode conhecer um pouco do evento sediado no Complexo Operacional da Cooperativa.

O evento tem como objetivo levar ao produtor rural novidades do setor como maquinários, implementos e até mesmo insumos agrícolas, sejam eles de café, cereal ou pastagens.

Após a visita, Zema participou de caminhada com o Prefeito Vérdi Melo e munícipes, onde também concedeu entrevista coletiva, na Praça do ET.