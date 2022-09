Corinto Center Park chega ao Via Café Garden Shopping, nesta sexta-feira

Parque funcionará, de segunda à sexta-feira, das 18h às 22h.

Foto: Via Café Garden Shopping

A partir desta sexta-feira, dia 23 de setembro, o Sul de Minasvai receber mais um local para entretenimento e lazer familiar. Será inaugurado, no estacionamento do Via Café Garden Shopping, o Corinto Center Park. A atração tem brinquedos voltados para pessoas de todas as idades e ficará montado no empreendimento até 23/10.

Além das atrações tradicionais dos parques de diversões, como Autopista, Barco Viking, Cama elástica gigante, Carrossel, Crazy Dance, Dumbo, Mega Disko, Roda Gigante e Super Kamikaze, o Parque Corinto possui ainda uma área destinada a jogos de habilidade, como Boliche premiado, Chute ao gol, Jogo de argola e Tiro ao alvo.

“Temos muita alegria em trazer para o Sul de Minas mais esse presente, um parque de diversões que vai funcionar dentro das nossas dependências. É um evento completo, ideal para famílias inteiras porque, além dos brinquedos variados, uma praça de alimentação também fará parte atração. Tudo isso para tornar a experiência do nosso público aqui no Via Café, cada vez mais surpreendente”, afirma o gerente de Vendas e Marketing do shopping, Leonardo Andrade.

O parque funcionará, de segunda à sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. A entrada para o parque é gratuita, sendo pago apenas o uso dos brinquedos. O “Passaporte da Alegria“, que dá acesso ilimitado aos brinquedos custará R$ 39,99 em dias úteis e R$ 49,99 aos finais de semana e feriados. Ingressos por atração também serão vendidos e o valor será de R$ 10,00 (unidade) ou R$ 40,00 (pacote com cinco).

Serviço:

Data: de 23/09/2022 a 23/10/2022

Horário: segunda à sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h

Local: estacionamento

Investimento: entrada gratuita, com pagamento apenas para usufruir dos brinquedos

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui quatro lojas âncoras (Havan, Renner, Riachuelo e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, quatro restaurantes no acesso principal e lojas de serviço. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food.

Fonte: Via Café Garden Shopping