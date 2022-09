Alunos de Enfermagem orientam estudantes do Ensino Médio de Varginha sobre métodos contraceptivos

Alunos da escola tiveram a oportunidade de aprender sobre diversos métodos contraceptivos e foram conscientizados sobre a importância de buscarem informações.

Foto: Unis

No dia 14 de setembro, os alunos do curso de Enfermagem do Centro Universitário do Sul de Minas, sob a supervisão da Profa. Graziela Junqueira, realizaram uma palestra orientando os alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Gabriel Penha de Paiva, em Varginha, sobre os métodos contraceptivos.

Os alunos da escola tiveram a oportunidade de aprender sobre diversos métodos contraceptivos e foram conscientizados sobre a importância de buscarem informações de profissionais e pais antes de iniciarem a vida sexual, destacando não apenas o risco de uma gravidez indesejada, como também contrair infecções sexualmente transmissíveis.

“Acredito que a comunidade e os alunos se beneficiam positivamente com as ações externas realizadas pela faculdade. No curso de Enfermagem trazemos cada vez mais os alunos precocemente para a atuação externa, transformando-os em disseminadores de informações”, diz a Profa. Graziela Junqueira.

O Unis agradece à Escola Estadual Gabriel Penha de Paiva e à professora Thamires pelo convite.

Fonte: Unis