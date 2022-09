Abertura do “Outubro Rosa” acontece na próxima segunda-feira

Mês é dedicado a intensificar as informações sobre o câncer de mama.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A abertura do “Outubro Rosa 2022”, no Hospital Bom Pastor será na segunda-feira (3). O mês é dedicado a intensificar as informações sobre o câncer de mama fortalecendo as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença – serão diversas ações realizadas pelo Hospital Bom Pastor.

A abertura será às 10h, em frente a recepção principal do Hospital Bom Pastor. Haverá o tradicional hasteamento da bandeira rosa com 60 metros de tecido.

Logo após, o Prefeito Vérdi Melo fará o pronunciamento ressaltando a importância de se ter o diagnóstico precoce para aumentar a possibilidade de cura. “E temos muitas curas, graças à descoberta precoce da doença e ao empenho de toda a equipe de profissionais que atendem esses valiosos pacientes no Centro Regional de Oncologia a quem antecipadamente agradeço pelo atendimento humanizado”, destaca o prefeito.

Os mastologistas Drs. Carolina e Alessandro também participarão.