Prefeitura leva encontro sobre libras para escola na zona rural, em Pouso Alegre

Alunos do 4º e 5º ano puderam entender um pouco mais sobre a importância da linguagem de sinais, tiveram contato direto com estudantes que já a dominam e aprenderam com eles algumas palavras.

Foto: Divulgação Prefeitura de Pouso Alegre.

Alunos da Escola Municipal Professora Maria Barbosa, no bairro Algodão, tiveram o primeiro contato com a língua brasileira de sinais (Libras), nesta quarta-feira (28), por meio de uma parceria da Secretaria de Educação e Cultura com o Instituto Filippo Smaldone para comemorar o Dia Nacional do Surdo (26/9) e o Dia Internacional do Intérprete de Libras (30/9).

A professora da Sala de Recursos da escola municipal, Fátima Aparecida de Macedo Luz, explica que “nas salas de aulas trabalhamos diversos temas de inclusão que são fundamentais para despertar o interesse nas crianças. Com esse nosso objetivo articulado à comemoração datas, buscamos essa parceria para trazer para mais perto dos nossos alunos a Libras”.

Durante o encontro, alunos do 4º e 5º ano puderam entender um pouco mais sobre a importância da linguagem de sinais, tiveram contato direto com estudantes que já a dominam e aprenderam com eles algumas palavras.

“Quando levamos uma pauta como essa para os alunos, mostramos a importância da inclusão social, ampliando a comunicação e a conscientização sobre maléficos do bullying. É uma pequena ação que possui um papel enorme na educação das nossas crianças”, destaca a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Leila de Fátima Fonseca.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.