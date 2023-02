PF investiga suposto crime de stalker, em Varginha

Vítima é uma jovem mexicana.

Redação CSul / Foto: Imagem Ilustrativa CSul

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (15), um mandado de busca e apreensão em Varginha, expedido pelo Juízo da Justiça Federal, a fim de apurar um suposto crime de perseguição “Stalking”.

A vítima é uma jovem Mexicana, residente na cidade de Chihuahua/MEX e o suspeito é um residente em Varginha.

Investigações revelaram que após conhecer a vítima por meio de aplicativo, o investigado passou a persegui-lá de forma reiterada pelas redes sociais, inclusive por meio da criação de diversos perfis falsos.

O perseguidor vem efetuando vigilância digital, “ciberstalking”, sobre a vítima desde meados de 2020.

Ele também montou fotos da mexicana com conteúdo pornográfico e as divulgou na rede mundial de computadores, além de ter enviado mensagens indesejáveis a familiares e pessoas próximas à vítima.

O investigado responderá por crime de perseguição (artigo 147-A) e de disponibilização de imagem com cena de nudez (artigo 218-C), ambos do Código Penal Brasileiro, cujas penas somadas podem chegar a 7 anos de reclusão.

*Com informações Varginha 24 Horas