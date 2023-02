Valor do transporte coletivo passa a ser de R$5 a partir da próxima semana

Passagens pagas em dinheiro terão reajuste a partir do dia 20.

A Prefeitura de Varginha, através do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DEMUTRAN), informa que a partir de segunda-feira (20), entrará em vigência o novo contrato de concessão para o serviço de transporte coletivo, tendo como prestadora do serviço a empresa Viação Real Ltda.

Diante disso, a administração municipal informou que os cartões de crédito eletrônico que forem adquiridos até o dia 19 terão o valor automaticamente reajustado para R$ 5.

Quanto as passagens pagas em dinheiro, o valor será reajustado automaticamente para R$ 5 a partir de segunda-feira.

As novas mudanças no sistema terão um prazo de 90 dias para avaliação dos serviços prestados e serão acompanhadas e monitoradas pela fiscalização do DEMUTRAN e pelo superior do serviço de transporte urbano.